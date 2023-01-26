Рэпер «Лигалайз»: «Собираюсь победить «Птаху» за счет страсти, с которой я вступил на бойцовский путь»

Рэп-исполнитель Андрей «Лигалайз» Меньшиков рассказал, как стал соперником Давида «Птахи» Нуриева в турнире поп-ММА лиги «Наше Дело».

"Я около года рассматривал возможность боя на «Нашем Деле», и все соперники отказывались или слетали, — цитирует MMA.Metaratings.ru Меньшикова. — Играл роль слух о моем боевом призовом прошлом — юниором я чемпионил в полноконтактном карате. Так случилось, что моя пресс-конференция по поиску соперника совпала с известием, что противник «Птахи» опять отказался от боя. Я прямо там кинул ему вызов и предложил свою кандидатуру. Рад, что мой вызов был принят, поскольку найти достойного соперника оказалось непростым делом.

«Птаха» крупнее меня немного. Занимался боксом, но не имеет профессионального прошлого. Знаю, что по габаритам и истории мы друг другу идеально подходим. Интрига высока. Собираюсь побеждать за счет всего наработанного опыта. За счет страсти, с которой я вступил на этот бойцовский путь. И, на крайний случай, за счет характера. Меня по-настоящему прет, и непредсказуемость результата не позволяет расслабиться".

Бой состоится 4 февраля в Москве и пройдет по правилам бокса в ММА-перчатках.