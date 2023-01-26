Рестлер Адилов рассказал, с чем в Америке ассоциируют россиян

Российский рестлер Евгений Адилов, выступающий в США, ответил на вопрос о стереотипах про россиян в Америке.

«Все рестлеры, которые выступали до меня в США, играли русских, но они не были русскими, не могли говорить по-русски. Я был первым. Выбрал серп и молот в качестве символики, потому что это было легко. Все друзья, промоутеры мне говорили: «Тебе не надо никого играть, будь самим собой. Ты — русский». Мне захотелось внести в образ русского что-то новое, показать, что мы другие. Я начал с серпа и молота, потому что все это знают. Россию не ассоциируют с триколором.

Я еще и выбрал имя «Настоящий Драго». Все знают фильм «Роки-4?, где Сталлоне дрался с Драго — плохим большим русским парнем. Была идея назвать себя «Грозный» в честь нашего жестокого русского царя. В России все знают об Иване Грозном. Звучит классно, как город в Чечне. Но тут никто об этом не знает. Вообще, американцы очень плохо дружат с историей, так же как и с картой», — приводит Metaratings.ru слова Адилова.

Ранее Адилов рассказал, сколько получают рестлеры в США.