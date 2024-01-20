Реванш Емельяненко и Дацика может состояться в конце февраля

Бой-реванш между Александром Емельяненко и Вячеславом Дацика может пройти в конце февраля на турнире Ural FC, сообщил «СЭ» менеджер Дацика — Яков Летов.

«Сейчас приступаем к финальной стадии переговоров по поводу реванша Дацика и Александра Емельяненко. Бой в 4-унцовых перчатках по правилам бокса в промоушене Ural FC. Предварительно поединок должен пройти в конце февраля», — сказал Летов.

Первый бой Емельяненко и Дацика состоялся в сентябре 2022 года на турнире Hardcore Boxing. Тогда Дацик победил нокаутом в первом раунде.