Реванш Исмаилова со Шлеменко по правилам бокса будет зависеть от поединка Магомеда и Штыркова

Гендиректор RCC Boxing Promotions Герман Титов оценил возможность проведения поединка между Магомедом Исмаиловым и Александром Шлеменко по правилам бокса.

«Пока у нас нет цели привлекать кого-то из ММА в бокс. Но если звездные бойцы ММА будут обращаться к нам, мы будем изучать все варианты. В том числе вариант поединка между Исмаиловым и Шлеменко по правилам бокса. Он также может быть интересен. Посмотрим, как пройдет бой Исмаилова и Ивана Штыркова. Подумаем после него», — приводит Metaratings.ru.

Исмаилов и Шлеменко провели бой по правилам ММА 4 декабря 2022 года. Победу единогласным решением судей одержал Магомед.