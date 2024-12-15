Реванш Шлеменко — Исмаилов может состояться в первой половине 2025 года

Реванш между российскими бойцами ММА Александром Шлеменко и Магомедом Исмаиловым может пройти в первой половине 2025 года.

Первый бой спортсменов состоялся 3 декабря 2022-го на турнире RCC 13. Исмаилов победил единогласным решением.

«Реванш может пройти в первой половине следующего года. Это как один из вариантов», — приводит ТАСС слова представителя лиги RCC.

Ранее Шлеменко подтвердил заинтересованность в реванше с Исмаиловым.

На счету 40-летнего Александра 65 побед при 15 поражениях, 1 ничьей и 1 несостоявшегося боя в ММА. 38-летний Магомед за карьеру выиграл 18 поединков, потерпел 3 поражения, еще один бой с его участием завершился ничьей.