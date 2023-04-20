Рейтинговый боец UFC назвал поединки Мокаева скучными

Четвертый номер рейтинга Брэндон Ройвал (15-6) раскритиковал Мухаммада Мокаева (8-0), который бросил ему вызов, и заявил, что готов в случае поражения отдать гонорар в 38 тысяч долларов.

«Я нацелен на титул и шестизначные суммы, а не на твои 38 тысяч. Может быть, когда ты перестанешь драться с нерейтинговыми соперниками, ты сможешь добавить мой с тобой бой в свой список желаний, учитывая, как ты дерешься каждый бой. Перестань вести себя так, будто ты не видишь твиты [Джейка] Хэдли», — написал Ройвал в Twitter.

Мокаев одолел Жафела Фильо (14-3) сабмишном в третьем раунде. Бой состоялся 18 марта на UFC 286 в Лондоне, Великобритания.

Ройвал идет на серии из трех побед. В прошлом бою он одолел Матеуса Николау (19-3) нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 15 апреля на UFC on ESPN 44 в Канзас-Сити, США.