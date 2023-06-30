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Сегодня, 19:54

Резников назвал главную причину поражения от Вартаняна

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Казахстанский боец ММА Артем Резников высказался по поводу своего поражения техническим нокаутом от россиянина Эдуарда Вартаняна в финале Гран-при ACA 16 июня в Сочи.

«Эдуард был сам в идеальной форме и грамотно работал. Но я знал, что мне нужно делать в этом бою для победы. Вартанян был хорошо готов, и у него была идеальная тактика. Я не был готов к такой работе Эдуарда. Не ожидал, что он будет постоянно бить кики. В бою с Мухамедом Коковым я киков не увидел, во встрече с Юсуфом Раисовым был один удар на первых секундах, а со мной — с первой секунды и до конца боя. Я не был готов к такой работе Вартаняна, потому что не видел ее раньше. Через три дня после поражения я пришел в себя. Сначала думал, что плохо подрался. Потом пересмотрел свой бой, и мне понравились мои проходы. Они были очень хорошие, хотя я раньше так не проходил. Единственное, что понравилось с моей стороны. Я знаю, в чем допустил ошибки. Буду тренироваться и исправлять их, улучшая себя. Я не проигрывал шесть лет и десять побед подряд меня морально расслабили. У меня не было «голода». Теперь я «голоден», хочу работать и пахать», — приводит слова Резникова MMA.Metaratings.ru.

16 июня Резников проиграл Эдуарду Вартаняну на турнире ACA 159. Для каждого из спортсменов это был последний бой в лиге по контракту. На счету Артема 24 победы и семь поражений. В активе Эдуарда 25 побед и четыре поражения.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/menya-rasslabili-desyat-pobed-za-shest-let-reznikov-nazval-glavnuyu-prichinu-porazheniya-ot-vartanyana-262630/
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