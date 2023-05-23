Резников не считает, что в UFC выступают лучшие бойцы мира

31-летний казахстанский легковес ACA Артем Резников не считает, что в UFC выступают лучшие бойцы мира.

«Ну, да — это самая сильная лига. Но не скажу, что там самые сильные бойцы, ведь есть конкуренты UFC. Если бы объединить четыре лиги — UFC, Bellator, АСА и PFL, — тогда бы можно было сказать, кто там самый сильный боец. Но да: UFC — одна из самых хороших, дорогих лиг, и, конечно, каждый боец хотел бы там попробовать свои силы», — цитирует бойца legalbet.kz.

Резников провел за карьеру 30 боев — одержал 24 победу и проиграл в шести поединках.