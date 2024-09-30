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Сегодня, 20:34

Резников не верит в возможность нового боя между Токовым и Шлеменко

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Боец легкого веса ACA Артем Резников назвал маловероятной возможность проведения поединка между Александром Шлеменко и Анатолием Токовым.

«Как и многие люди, не вижу смысла в этом. Александр сейчас на спаде, а Толя на подъеме. Он дышит, стойкий, хорош в партере. Мы видели, как он подрался с Шарафом Давлатмуродовым. Я был удивлен. Токов явный фаворит, поэтому Шлеменко нет смысла с ним драться. Толя победил в то время, когда Александр был хорош. Тогда было время Шлеменко. В 2018 году не каждый назвал бы Токова фаворитом», — цитирует Резникова MMA.Metaratings.ru.

Ранее о возможности првоедения боя рассказал глава RCC Николай Клименко, а Токов, в свою очередь, подтвердил заинтересованность в этой встрече.

Первый бой между Токовым и Шлеменко состоялся в октябре 2018 года в рамках турнира Bellator 208 и завершившись победой Анатолия единогласным решением судей.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Александр Шлеменко
Анатолий Токов
Артем Резников

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