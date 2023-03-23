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Сегодня, 11:55

Резников объяснил, почему не дерется в UFC

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Казахстанский боец смешанных единоборств Артем Резников объяснил корреспонденту, почему не стремится перейти в UFC.

«Не стремлюсь в UFC? Ну, почему? Если будет хорошее предложение — я пойду в UFC. Просто мне сейчас платят хорошие деньги, и я не думаю, что UFC станет столько платить. Там ребятам, которые только подписывают первый контракт, платят, я бы даже сказал, маленькие деньги. Если они будут мне платить хорошие деньги — я буду стремиться в UFC. Мне 31 год, и я хочу заработать на свою жизнь. Занимаюсь боями, это моя работа, думаю, как бы побольше заработать», — приводит слова Резникова Legalbet.kz.

16 июня Резников проведет бой с Эдуардом Вартаняном в финале Гран-при на турнире АСА 159 в Сочи.

На счету Резникова 30 поединков в смешанных единоборствах, 24 победы и шесть поражений.

Источник: https://legalbet.kz/news/reznikov-obyasnil-pochemu-ne-deryotsya-v-ufc/
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