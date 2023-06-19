Резников: «Мне нужно было поражение от Вартаняна, чтобы увидеть, что люди со мной не только из-за побед!»

Финалист Гран-при ACA в легком весе Артем Резников (24-7) поблагодарил всех, кто поддержал его после поражения Эдуарду Вартаняну (25-4).

«Хочу выразить всем огромное спасибо за ваши комментарии. За ваши слова поддержки! Кроме моих земляков еще много ребят мне написало из разных стран. Очень много армянских болельщиков пишет. Хотел бы сказать спасибо за достойные жесты после боя Эдуарду Вартаняну и Маирбеку Сулунбековичу Хасиеву. Спасибо лиге ACA! Мне нужно было это поражение, чтобы увидеть и понять, что люди со мной не только из-за побед! Я это увидел и теперь искренне рад! Всех обнял, поднял!» — написал Резников в соцсетях.

Вартанян победил Резникова техническим нокаутом в третьем раунде и выиграл Гран-при в легком весе. Бой состоялся 16 июня на ACA 159 в Сочи.