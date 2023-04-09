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Сегодня, 18:09

Резников: «Легендой Масвидаля сложно назвать, но одним из самых запоминающихся бойцов — да»

Алина Савинова
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Боец легкого дивизиона АСА Артем Резников отреагировал на новость о завершении карьеры американца Хорхе Масвидаля.

«Легендой Масвидаля сложно назвать, но одним из самых запоминающихся бойцов — да. Хорхе много дрался, выступал в японских промоушенах. Но прославился он ударом колена в поединке против Бена Аскрена. Это самая яркая и значимая его победа. Аскрен тогда шел без поражений, а Масвидаль победил его за пять секунд», — цитирует Резникова Metaratings.ru слова Резникова.

Масвидаль объявил о завершении карьеры после поражения от бразильца Гилберта Бернса на турнире UFC 287. Американец дебютировал в ММА в 2003 году в возрасте 18 лет. На его счету 35 побед и 17 поражений.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/reznikov-boi-protiv-askrena-samaya-yarkaya-i-znachimaya-pobeda-masvidalya-241988/
Хорхе Масвидаль
ММА
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