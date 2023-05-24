Резников: «Переход Нганну в PFL станет толчком для UFC, и организация начнет платить бойцам больше»

Казахстанский боец ММА Артем Резников высказался о разнице в гонорарах в UFC и профессиональном боксе.

«Нганну молодец, он старается не только для себя, но и для своего континента. UFC реально недоплачивают бойцам. Если сравнивать просмотры UFC и просмотры бокса... UFC не уступают боксу, но боксеры получают намного больше. Думаю, эта история станет для UFC толчком, и организация начнет платить бойцам больше. Сейчас топовые бойцы получают 500-600 тысяч долларов, миллиона ни у кого нет. А боксеры получают 2-3 миллиона долларов, и это еще не самые топы», — цитирует Резникова Metaratings.ru.

16 мая Фрэнсис Нганну объявил о подписании контракта с PFL. Камерунец будет выступать в новом дивизионе Super Fight, который был создан для привлечения бойцов к подписанию контрактов на более выгодных условиях. Отмечалось, что контракт Нганну с PFL рассчитан на 2-3 боя, а зарплата для его соперника может составить 1 миллион долларов.