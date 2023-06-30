Резников рассказал о желании подписать новый контракт с ACA

Финалист Гран-при АСА в легком весе Артем Резников рассказал о желании подписать новый контракт с российской лигой.

«ACA стала для меня родной организацией за последние четыре года. Всех организаторов и работников уже знаешь, а тебе еще и дают бонус за «просто так». Это приятный жест. Чувствуешь положительное отношение к себе. Этот жест на сто процентов окажет влияние на переговорах. Я сомневаюсь, что другая лига подобный жест сделает проигравшему бойцу. Сначала переговорю с ACA. Тогда уже будет видно. Нужен диалог с этой лигой, чтобы к чему-то прийти. Потом подумаем, что дальше. Предполагаю, что все мои переговоры закончатся на ACA, а с другими лигами говорить не придется», — приводит слова Резникова MMA.Metaratings.ru.

16 июня Резников проиграл Эдуарду Вартаняну на турнире ACA 159. Для каждого из спортсменов это был последний бой в лиге по контракту. На счету Артема 24 победы и семь поражений. В активе Эдуарда 25 побед и четыре поражения.