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Сегодня, 10:31

Резников считает, что перерыв в карьере скажется на Абдулвахабове

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Казахстанский боец ММА Артем Резников признался, что ждет поединка чемпиона ACA Абдула-Азиза Абдулвахабова против временного обладателя титула Мухамеда Кокова, который состоится 2 сентября.

«Перерыв в карьере в любом случае скажется. Тем более за три года Абдул-Азиз провел один бой. Будет сложно. С Хакраном Диасом Абдулвахабов был не тот, каким был с Саней Сарнавским. Может быть, были травмы. Слышал о проблемах с коленями. Если залечил их, можно вернутся тем, каким был в 18-19-м году. Травмы всегда мешают. Не хочу называть фаворита в этом противостоянии. Если Абдул-Азиз будет в оптимальной форме, конечно, он — фаворит. Его характер — что-то с чем-то. Всегда держится до конца. Если остались проблемы с коленями, Кокову будет легче переводить и контролировать Абдулвахабова. Колени сильно влияют на борьбу», — приводит слова Резникова MMA.Metaratings.ru.

Абдулвахабов последнюю защиту титула провел 5 ноября 2021 года против бразильца Хакрана Диаса, над котором он одержал победу раздельным решением судей.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/ego-kharakter-chto-to-s-chem-to-reznikov-vyrazil-voskhishenie-chempionom-aca-262736/
ММА
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