Резников: «Умар Нурмагомедов лучше борется, чем Двалишвили и Стерлинг»

Казахстанский боец ММА Артем Резников поделился мыслями о дальнейшей карьере россиянина Умара Нурмагомедова в UFC.

«Я думаю, Умар Нурмагомедов в скором времени станет чемпионом UFC. Его борьба лучше, чем у Мераба Двалишвили и Алджамейна Стерлинга. Это два лучших бойца дивизиона. Думаю, Умар лучше борется. Я бы посмотрел его бой против Двалишвили. Мне кажется, Мераб сильнее Стерлинга», — цитирует Резникова Metaratings.ru.

27-летний Нурмагомедов провел 16 поединков в ММА, во всех из которых одержал победы. Ранее сообщалось, что на одном из ближайших турниров UFC россиянин может подраться с американцем Кори Сэндхагеном.