Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 07:24

Резников: «Я никогда не предам Казахстан»

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Легковес ACA Артем Резников (19-6) заявил, что он всегда будет выступать под казахстанским флагом. Об этом Резников сказал в интервью «СЭ».

— Ты считаешь себя реально патриотом своей страны?

— Да, конечно, я всегда выхожу под казахстанским флагом, я там живу, я там родился.

— Эдуард Вартанян родился в Москве, вырос здесь, говорит без армянского акцента, но при этом он армянский патриот. Даже ездил туда, когда был вооруженный конфликт, поддерживал своих ребят. У русских, которые родились в других странах, я такого не замечаю. С твоей стороны тоже, ты себя не позиционируешь как «я русский патриот» и так далее. А почему так?

— Я себя позиционирую как славянин. Для меня славяне — это один народ. Вот так я коротко скажу. Неважно, какая национальность. В России же люди могут жить и выступать за другую страну. Могут с флагом Армении выходить. Или жить в России и с флагом Таджикистана выходить. В любой другой стране ты выйдешь с флагом другой страны — ты как предатель. Я считаю, что это правильно. Ты живешь в России, как ты можешь выходить с другим флагом? Я, честно, этого не понимаю. Ну я же здесь живу, она меня кормит, я здесь зарабатываю, мои родственники здесь, а я беру другой флаг и выхожу с ним. Ну это как? Это предательство, мое личное мнение.

— Ну видишь, для других народов это нормально. А для русских это как-то...

— Русские — более преданные люди, может быть. Они преданные своему. Я преданный человек, например. Я объясню, почему. Я предан своей религии. Я родился христианином, и я буду христианином. Я предан стране Казахстан. Я родился в Казахстане и я всегда буду выходить с флагом Казахстана, я никогда не предам его. Я предан своим друзьям. Если у меня друзья есть, я за них в огонь и воду пойду.

— Для тебя выйти с российским флагом было бы странно?

— Если бы я здесь жил, было бы не странно. Казахстан — моя родина, я в России бываю очень редко. Для некоторых это нормально выходить с двумя флагами, для некоторых нет. У Эдика, может, есть родственники в Армении. А я даже не знаю, есть ли у меня родственники в России или нет. Тут надо подумать.

16 июня Резников подерется с Эдуардом Вартаняном (24-4) в финале Гран-при ACA в легком весе в Сочи.

1
0
Читайте также
Латвия впервые стала бронзовым призером чемпионата мира по хоккею
Тренер «Спартака» Абаскаль рассказал, что назвал сына испанско-русским именем
Лавров прибыл в Кению с официальным визитом
Российские артиллеристы применили агитационные снаряды под Авдеевкой
Французский активист назвал преступлением поставки оружия Украине
Три варианта развития Арктики предложили российские эксперты
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Запашный: «Александра Емельяненко должен кто-то остановить, иначе мы можем стать свидетелями убийства на ринге»