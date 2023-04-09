Резников: «Хотел бы посмотреть на поединок Чимаева против Косты»

Боец легкого дивизиона АСА Артем Резников поделился мнением о перспективах Хамзата Чимаева в среднем весе UFC.

«Хамзат поднялся из полусреднего веса. Пока он с топами не встречался. Я бы хотел посмотреть его поединок против Пауло Косты. По этому поединку можно будет судить о том, как Хамзат будет чувствовать себя с Адесаньей. В 77 килограммах я могу судить, потому что я видел его поединок против Гилберта Бернса. В новом весе он новичок. В полусреднем дивизионе Хамзат забирал своей физикой и антропометрией: он выше, крупнее и длиннее своих соперников. Этим он и забирал. В среднем весе ему будет сложнее, хотя там и нет борцов», — цитирует Резникова MMA.Metaratings.ru.

9 апреля на турнире UFC 287 Исраэль Адесанья одержал победу над Алексом Перейрой и завоевал титул чемпиона UFC. Позже Чимаев в своих соцсетях опубликовал пост, который сопроводил текстом: «Поздравляю Адесанью, скоро увидимся».