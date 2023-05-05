Резников заявил, что победа над Лопесом ничего кроме денег Евлоеву не принесет

Боец легкого дивизиона АСА Артем Резников поделился ожиданиями от поединка Мовсара Евлоева и Диего Лопеса.

«Ничего глобально эта победа Мовсару не принесет. Только деньги. Чтобы претендовать на титул чемпиона UFC ему надо провести пару боев с соперниками из топ-5. Про Диего Лопеса я ранее не слышал. Кто знает, что ожидать от дебютанта, который согласился выйти на замену? По моему опыту, опасен любой соперник. Тем более у бразильца нормальный рекорд — 18-5. Конечно, это не делает его фаворитом, Мовсар должен победить, но и недооценивать Лопеса нельзя», — приводит слова Резникова MMA.Metaratings.ru.

Следующий поединок Евлеов проведет в рамках UFC 288, который пройдет в ночь на 7 мая в Ньюарке (США). Его соперником станет бразильский дебютант лиги Диего Лопес. Напомним, что изначально россиянин должен был провести бой против американца Брайса Митчелла, но он снялся с турнира по неизвестным причинам.