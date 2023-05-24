Резников заявил, что после Гран-при ACA хочет провести схватку по борьбе с Баговым

Казахстанский боец ММА Артем Резников рассказал о возможном выступлении в лиге Wolnik после Гран-при АСА.

«Идея моего поединка по грэпплингу против Марифа Пираева жива. Во время Гран-при мне поступило предложение от лиги Wolnik провести схватку против Шамиля Амирова. Но Асланбек Бадаев запретил участвовать в соревнованиях во время Гран-при. Я бы провел схватку с Али Баговым, Шамиль Амиров хороший соперник», — цитирует Резникова Metaratings.ru.

Гран-при АСА в легком весе пройдет 16 июня. Резников проведет поединок против Эдуарда Вартаняна. В активе 31-летнего Резникова 24 победы и 6 поражений в ММА.