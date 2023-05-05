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Сегодня, 12:00

Резников заявил, что Жумагулову не стоит спешить в бою с Эстевамом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Боец легкого дивизиона АСА Артем Резников поделился ожиданиями от поединка Жалгаса Жумагулова и Рафаэля Эстевама, который пройдет в ночь на 7 мая на UFC 288.

«Я не знаю его соперника, но верю в Жалгаса. Мы с ним общаемся. У него идет плохая серия из поражений, которую надо закрывать в любом случае, иначе его могут уволить. Жумагулов пошутил, сделав прическу в стиле Пэдди Пимблетта и сказав, что теперь судьи к нему будут лояльны. Не считаю, что ему надо побеждать именно досрочно. Никуда не надо торопиться. Нужно просто победить, и это будет хороший шаг, учитывая то, что его соперник идет без поражений в принципе. Не обязательно досрочно, достаточно по очкам», — приводит слова Резникова MMA.Metaratings.ru.

Жумагулов последний поединок провел против Чарльза Джонсона в ноябре 2022 года в турнире UFC Fight Night 215. В этом противостоянии Жалгас потерпел поражение раздельным решением судей. На его счету 14 побед и 8 поражений.

Эстевам попал в UFC благодаря победе в рамках Dana White's Contender Series в сентябре 2022 года. Тогда Рафаэль одержал победу техническим нокаутом во втором раунде. В его активе 11 побед и ни одного поражения.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/reznikov-zhumagulovu-ne-stoit-speshit-v-boyu-s-estevamom-dostatochno-pobedy-po-ochkam-248576/
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