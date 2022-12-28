Рики Саймон бросил вызов Петру Яну: «Слышал, ты решил продолжить карьеру»

10-й номер рейтинга UFC в легчайшем дивизионе Рики Саймон (20-3) хочет подраться с бывшим чемпионом Петром Яном (16-4).

«Я слышал, что ты решил продолжить карьеру. Давай дадим фанатам то, чего они хотят!» — написал Саймон в соцсетях, обратившись к россиянину.

Саймон идет на серии из пяти побед. В прошлом бою он победил Джека Шора (16-1) сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 16 июля на UFC on ABC в Элмонте, США.

Ян проиграл Шону О'Мэлли (16-1) раздельным решением судей (29-28, 29-28, 28-29). Бой состоялся 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.