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Сегодня, 10:41

Боец Фахретдинов заявил, что не оскорблял Загитову из-за фотографий в купальнике

Ана Горшкова
Корреспондент
Алина Загитова.
Фото Соцсети
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Российский боец MMA Ринат Фахретдинов объяснил свои слова о фотографиях фигуристки Алины Загитовой в купальниках.

В интервью «СЭ» боец заявил, что не стал бы выкладывать фотографии в купальниках, будучи женщиной-татаркой, и хотел бы, чтобы Загитова была в религии.

Ринат Фахретдинов, Алина Загитова. «Хотелось бы, чтобы Загитова была в религии и не выкладывала фото в купальнике»

«Я же ничего плохого не сказал про нее, выразил свое мнение. Хочу, чтобы татары исповедовали свою религию и одевались скромно. Это ее право — я не ее папа или брат. Я же ее не оскорбил. Не знаю, почему накинулись. Читаю комментарии — там какие?то сельские бабушки, которые, наверное, впервые открыли интернет и не знают, что такое человеческое мнение. Меня спросили — я ответил. Что я должен был сказать? Пусть ходит раздетой? Всем желаю хорошо одеваться, покрываться и вести себя скромно. Всем, необязательно татарам. Ничего плохого я не сказал», — приводит слова Фахретдиновой matchtv.ru.

2 июля Фахретдинов в предварительном карде UFC on ESPN 48 победил Кевина Ли сабмишеном на 55-й секунде первого раунда. Теперь на счету 31-летнего россиянина 21 победа и одно поражение в ММА.

21-летняя Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, чемпионка мира и Европы, серебряный призер Олимпийских игр-2018 в командных соревнованиях.

Фигурное катание
Алина Загитова
Ринат Фахретдинов
UFC
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