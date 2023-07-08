Боец Фахретдинов заявил, что не оскорблял Загитову из-за фотографий в купальнике

Российский боец MMA Ринат Фахретдинов объяснил свои слова о фотографиях фигуристки Алины Загитовой в купальниках.

В интервью «СЭ» боец заявил, что не стал бы выкладывать фотографии в купальниках, будучи женщиной-татаркой, и хотел бы, чтобы Загитова была в религии.

«Я же ничего плохого не сказал про нее, выразил свое мнение. Хочу, чтобы татары исповедовали свою религию и одевались скромно. Это ее право — я не ее папа или брат. Я же ее не оскорбил. Не знаю, почему накинулись. Читаю комментарии — там какие?то сельские бабушки, которые, наверное, впервые открыли интернет и не знают, что такое человеческое мнение. Меня спросили — я ответил. Что я должен был сказать? Пусть ходит раздетой? Всем желаю хорошо одеваться, покрываться и вести себя скромно. Всем, необязательно татарам. Ничего плохого я не сказал», — приводит слова Фахретдиновой matchtv.ru.

2 июля Фахретдинов в предварительном карде UFC on ESPN 48 победил Кевина Ли сабмишеном на 55-й секунде первого раунда. Теперь на счету 31-летнего россиянина 21 победа и одно поражение в ММА.