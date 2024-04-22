Ринг-герл, которую пнул боец ММА: «Ощущение, что он был под какими-то веществами»

Ринг-герл Мария Андрианова прокомментировала эпизод на турнире HFC MMA, где боец ММА Али Хейбати ударил ее ногой по ягодицам.

— До поединка даже не видела его, — приводит слова Андриановой Sport24. — Мы никак не контактировали друг с другом, и ничего не предвещало беды. Возможно, он увидел, что я красивая, и не смог сдержать себя на ринге. Других объяснений у меня нет. Ощущение, что Али был под какими-то веществами. Полный неадекват!

— Как думаете, зачем он так поступил?

— Все знают, что в различных бойцовских лигах могут быть ринг-герлз. Ты, как мужчина, можешь отвернуться и тактично не смотреть, либо второй вариант — просто берешь и не участвуешь в таких боях и не имеешь к этому никого отношения. Этот человек изначально знал, какие условия нашего промоушена, но ведь есть бои и без ринг-герл. Поэтому у меня такая мысль: Али Хейбати просто решил хайпануть, но не рассчитал и не хорошо подумал. Не могу сказать, осознал он свой поступок или нет, но то, что он совершил, мягко говоря, перебор.

— Насколько был сильным удар? Остались ли у вас синяки?

— Прилетело сильно. Подошел бы еще ближе — было бы намного хуже. Синяка на месте удара нет — поболело-поболело и прошло.

Хейбати пнул ринг-герл, когда та выносила табличку с номером раунда. Позже он извинился перед девушкой, объяснив свои действия проявлением эмоций и нервами.

До этого промоушен объявил, что лишил Хейбати гонорара за бой. Все деньги передадут пострадавшей ринг-герл.

Поединок прошел 19 апреля. Хейбати проиграл Осипяну техническим нокаутом в первом раунде.