Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
UFC
Bellator
PFL
Бойцовский клуб РЕН ТВ
Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
ММА

Сегодня, 02:40

Ринг-герл, которую пнул боец ММА: «Ощущение, что он был под какими-то веществами»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Ринг-герл Мария Андрианова прокомментировала эпизод на турнире HFC MMA, где боец ММА Али Хейбати ударил ее ногой по ягодицам.

— До поединка даже не видела его, — приводит слова Андриановой Sport24. — Мы никак не контактировали друг с другом, и ничего не предвещало беды. Возможно, он увидел, что я красивая, и не смог сдержать себя на ринге. Других объяснений у меня нет. Ощущение, что Али был под какими-то веществами. Полный неадекват!

— Как думаете, зачем он так поступил?

— Все знают, что в различных бойцовских лигах могут быть ринг-герлз. Ты, как мужчина, можешь отвернуться и тактично не смотреть, либо второй вариант — просто берешь и не участвуешь в таких боях и не имеешь к этому никого отношения. Этот человек изначально знал, какие условия нашего промоушена, но ведь есть бои и без ринг-герл. Поэтому у меня такая мысль: Али Хейбати просто решил хайпануть, но не рассчитал и не хорошо подумал. Не могу сказать, осознал он свой поступок или нет, но то, что он совершил, мягко говоря, перебор.

— Насколько был сильным удар? Остались ли у вас синяки?

— Прилетело сильно. Подошел бы еще ближе — было бы намного хуже. Синяка на месте удара нет — поболело-поболело и прошло.

Али Хейбати пнул ринг-герл. Вакханалия в поп-ММА: боец пнул ринг-герл и не захотел извиняться, а его соперника атаковала неуправляемая толпа

Хейбати пнул ринг-герл, когда та выносила табличку с номером раунда. Позже он извинился перед девушкой, объяснив свои действия проявлением эмоций и нервами.

До этого промоушен объявил, что лишил Хейбати гонорара за бой. Все деньги передадут пострадавшей ринг-герл.

Поединок прошел 19 апреля. Хейбати проиграл Осипяну техническим нокаутом в первом раунде.

Источник: https://sport24.ru/mma/news-640526-ring-gerl-kotoruyu-boyets-mma-udaril-v-oktagone-oshchushcheniye-chto-ali-byl-pod-kakimi-to-veshchestvami-polnyy-neadekvat
1
Обсудить
ММА: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Кучеров может выиграть «Харт Трофи»
Великобритания смягчила условия участия россиян в турнирах на территории страны
Мумифицированное тело москвички пролежало больше года в квартире
«Вашингтон» сломался за 2 минуты! Панарин начал плей-офф с победной шайбы, а Овечкин даже не бросил в створ
СМИ сообщили о скандале во время саммита лидеров Евросоюза в Брюсселе
Высшее преобразование: за что уволили ректора Института русского языка
Популярное видео
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Локомотив» был другим: итоги второго матча финала Кубка Гагарина
«Локомотив» уступает «Магнитке» после двух игр финала
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
Продолжит ли Гурьянов карьеру в ЦСКА, финалы ВХЛ и МХЛ
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Металлург» повел в финальной серии Кубка Гагарина
«Настоящий «Локомотив» в финале вы еще не видели»
«Колорадо» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
Руслан Исхаков дебютировал в «Айлендерс»
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Защитник Миронов может уйти из «Динамо»
Яковлев: выход в финал, битва за кубок с «Локомотивом»
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
Гребенкин: серия с «Автомобилистом», плей-офф «Магнитки»
Разин и его «Магнитка» — в финале Кубка Гагарина
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Люк Рокхолд нокаутировал Джо Шиллинга на Karate Combat 45