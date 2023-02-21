Роб Фонт сделал прогноз на бой Джонса и Гана: «Я не могу ставить против величайшего»

Шестой номер рейтинга UFC в легчайшем весе Роб Фонт (19-6) уверен в победе экс-чемпиона в полутяжелом весе Джона Джонса (26-1) над Сирилом Ганом (11-1).

«Я не могу ставить против величайшего всех времен, — сказал Фонт MiddleEasy. — Он просто настолько хорошо подготовлен. Я думаю, если Сирил Ган не сможет победить в первых двух раундах, то я не вижу, чтобы он победил. Я не верю, что он (Ган. — Прим. «СЭ») победит решением. Я думаю, дело дойдет до третьего или четвертого раунда, и Джонс либо выиграет решением, либо финиширует в третьем или четвертом раунде».

Джонс подерется с Ганом за вакантный титул чемпиона UFC в тяжелом весе на UFC 285. Турнир пройдет 4 марта на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.