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10 ноября, 13:10

Роберт Уиттакер дал прогноз на бой Адесаньи и Перейры

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер (24-6) предполагает, что чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья (23-1) одержит победу над Алексом Перейрой (6-1) на UFC 280.

«Ставка на Адесанью — это более безопасная ставка, — сказал Уиттакер в интервью Fox Sports Australia. — Он оборонительный нападающий, и при этом чемпион. Если будет близкое решение, то победу, скорее всего, отдадут чемпиону».

Адесанья и Перейра подерутся 12 ноября на UFC 281 на Медисон-сквер-гарден в Нью-Йорке, США.

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