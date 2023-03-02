Роберт Уиттакер назвал бойца, который должен быть первым номером pound-for-pound

Бывший чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер (24-6) заявил, что не понимает логики при составлении рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от категории.

«Если всех посадить в одну комнату, кто победит? Какой чувак победит всех остальных? — спросил Уиттакер в интервью Fox Sports. — Рейтинг pound-for-pound придерживается странной концепции, потому что в разных дивизионах бои проходят по-разному. То, как дерутся, например, легковесы, не то же самое, как-то, как дерутся средневесы. Тяжеловесы дерутся вообще по-другому. Вот почему я никогда не понимал смысла в рейтинге pound-for-pound.

При этом этот рейтинг составляется людьми, которые умнее меня. Но если меня спросят, кто лучший боец pound-for-pound, то я представляю бойцов в одной комнате. Тот, кто победит — король pound-for-pound. Первым должен быть Джон Джонс».

Джонс подерется с Сирилом Ганом (11-1) за вакантный титул в тяжелом весе. Бой состоится 4 марта на UFC 285 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.