Роберт Уиттакер назвал одну из причин успеха Дрикуса дю Плесси

Бывший чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер (24-6) уверен, что южноафриканец Дрикус дю Плесси (19-2) недооценивается другими бойцами.

«Если бы бои выигрывались на бумаге, весь спорт был бы совсем другим. Я понимаю угрозу, которую Дрикус мне представляет. Одна из главных причин успеха Дрикуса, — это то, что его соперники его недооценивают. Я не смотрю за спину Дрикуса. Он слишком опасен, и бой в июле имеет для меня слишком большое значение», — сказал Уиттакер на пресс-конференции к турниру UFC on ABC 5.