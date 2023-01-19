Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 09:05

Роберт Уиттакер планирует вернуться в октагон в марте-апреле

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Бывший чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер (24-6) сообщил, что ему обидно, что его бой с Пауло Костой (14-2) на UFC 284 отменен, а также опроверг слухи, что на том турнире он подерется с Хамзатом Чимаевым (12-0). Об этом он сказал в интервью Fox Sports Australia.

— Ходили слухи, что Хамзат Чимаев может подраться в Перте.

— Сразу скажу, мне никого не предлагали. Появилась возможность перенести мой бой на март-апрель, и мы ей воспользовались.

Уиттакер и Коста должны были подраться 11 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия. Бразилец отказался драться из-за недовольства своим гонораром.

Хамзат Чимаев
UFC
0
Читайте также
Русский игрок НХЛ попал в скандал из-за радужной майки. Что теперь его ждет?
Медведев объяснил свое странное празднование после победы во втором круге Australian Open: теннисист показал бедро
Посол РФ отметил рост воинственности в риторике США
В результате пожара в казарме погибли 15 служащих ВС Армении
В ДНР рассказали об участии иностранных наемников в обороне Соледара
НХЛ выступила с заявлением по ситуации с защитником «Филадельфии» Проворовым
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Эдсон Барбоза подерется с Билли Куарантилло на UFC 15 апреля

СМИ: Александра Емельяненко не пустили в ТЦ в Москве