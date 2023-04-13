Роберт Уиттакер: «Гарантирую, что я побью Адесанью»

Бывший чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер (24-6) считает, что ему удастся одолеть действующего чемпиона в среднем весе Исраэля Адесанью (24-2) с третьей попытки.

«Я в сложном положении, — сказал Уиттакер в интервью Submission Radio. — Я знаю это. Особенно с учетом того, что Иззи выиграл у Перейры. Я знаю, что в UFC рассчитывали, что Перейра победит, а я буду драться с Алексом, побью его, после чего Иззи будет драться со мной. Они хотели именно такого сценария.

Теперь Иззи выиграл. И что мне остается? Я не думаю, что Перейра останется в среднем весе. Я думаю, он перейдет в полутяжелый. Так и будет. Что для меня дальше? Я не знаю. Но моя цель остается прежней — я хочу получить титул. Я охочусь за ним. Я никогда не перестану охотиться за титулом, и это правда. Я никогда не остановлюсь. И если мне придется победить всех претендентов, чтобы получить третий бой с Иззи, то я это сделаю.

Иззи понадобились четыре попытки, чтобы победить Алекса Перейру. Мне понадобится всего три. Я гарантирую вам. В последний раз я был очень близок к победе, и мой настрой был далеко не таким хорошим, как сейчас. Так что, имея лучшие навыки, лучший настрой, он мне проиграет. Я хочу отобрать пояс у Иззи».

Адесанья нокаутировал Алекса Перейру (7-2) во втором раунде на UFC 287. Бой состоялся 8 апреля в Майами, США.

В первом поединке против Адесаньи, который состоялся в октябре 2019 года, Роберт Уиттакер уступил нокаутом во втором раунде. Во втором бою, который прошел в феврале 2022 года, американец проиграл единогласным решением судей по итогам пяти раундов.