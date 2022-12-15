Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

15 декабря, 10:50

Родившийся без ног американец дебютирует в ММА

Давид Хачатрян
Зайон Кларк.
Фото Соцсети Зайона Кларка
Telegram Дзен

25-летний американец Зайон Кларк, родившийся без ног, дебютирует в ММА в поединке против Юджина Мюррея.

Кларк родился без ног из-за синдрома каудальной регрессии — редкого заболевания, которое ухудшает развитие нижней части тела.

«Я уникальный не потому, что у меня нет ног, а потому что во мне горит огонь. Я живу по принципу «никаких оправданий», и каждый день я иду вперед. Я начинаю профессиональную карьеру. Я здесь, чтобы перегрызть ему [Мюррею] глотку и устроить шоу», — сказал Кларк в интервью Fox LA.

Бой Кларка и Мюррея состоится 17 декабря в Сан-Диего, США. Мюррей проиграл все 4 поединка в профессиональной карьере в ММА.

5
0
Читайте также
Запад призывает к бойкоту Олимпийских игр-2024, если туда допустят Россию. Это блеф или реальная опасность?
Зеленский потребовал от МОК полной изоляции российских спортсменов от мирового сообщества
США заявили об отсутствии возможностей добиться исключения России из СБ ООН
Ушедшему из РФ Siemens потребовались российские радиочастоты
Как помочь ребенку справить с травлей: спецпроект «Известий»
Как следят за окружающей средой на Дальнем Востоке
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Сехудо: «О'Мэлли должен подраться с Пимблеттом. Тогда судьи не смогут понять, кого грабить»

Шон О'Мэлли рассказал, когда состоится его следующий бой