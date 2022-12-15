Родившийся без ног американец дебютирует в ММА

25-летний американец Зайон Кларк, родившийся без ног, дебютирует в ММА в поединке против Юджина Мюррея.

Кларк родился без ног из-за синдрома каудальной регрессии — редкого заболевания, которое ухудшает развитие нижней части тела.

«Я уникальный не потому, что у меня нет ног, а потому что во мне горит огонь. Я живу по принципу «никаких оправданий», и каждый день я иду вперед. Я начинаю профессиональную карьеру. Я здесь, чтобы перегрызть ему [Мюррею] глотку и устроить шоу», — сказал Кларк в интервью Fox LA.

Бой Кларка и Мюррея состоится 17 декабря в Сан-Диего, США. Мюррей проиграл все 4 поединка в профессиональной карьере в ММА.