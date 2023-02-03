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Сегодня, 00:26

Родригес: «Тело, ноги и лицо Наврузова я разрисую всеми доступными способами»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бразильский боец Фернандо Родригес признался, что любит драться по любым правилам, поэтому готов победить Гаджи Наврузова. Бой по правилам кикбоксинга состоится 17 февраля в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Для меня это не имеет принципиального значения. Я люблю биться по любым правилам! Не знаю, как это повлияет на рисунок боя, но тело, ноги и лицо Гаджи я разрисую всеми доступными способами! Во-первых, я всегда голоден до битв, заряжен и максимально мотивирован! Во-вторых, я вновь заберу его хайп!» — приводит РЕН ТВ слова Родригеса.

Главным событием вечера станет сражение белоруса Петра Романкевича и бразильца Сауло Кавалари. Также в этот день звезда поп-ММА Артем Тарасов выйдет на ринг против Давида Хачатряна, чемпиона Армении по кикбоксинг, а Ислам Муртазаев подерется с Сергеем Пономаревым.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1071898-brazilets-rodriges-zaiavil-chto-pobet-gadzhi-avtomata-po-liubym-pravilam
ММА
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