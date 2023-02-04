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Сегодня, 20:21

Родригес показал Гаджи Автомату, как правильно ломать кокос

Иван Шитик
Корреспондент
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Бразильский боец Фернандо Родригес ответил на выпад Гаджи Автомата Наврузова, который назвал его «покемоном тестостероновым» и пообещал нокаутировать в предстоящем бою.

Родригес обратил внимание на то, что пригрозивший ему Автомат не смог разбить кокос во время видеообращения, и продемонстрировал, как это делается.

«Эй, Гаджи, твоя болтовня вновь не соответствует действиям. Ты даже свой кокос сломать не смог, может ты не на том кокосе сидишь в Таиланде, дружище? Завязывай с этим. Смотри и учись, как надо ломать!» — сказал бразилец, после чего разорвал кокос.

Родригес пообещал, что «будет бить и ломать» своего соперника.

Бой Автомата и Родригеса состоится 17 февраля и станет соглавным событием турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Источник: https://ren.tv/news/sport/1072612-rodriges-otvetil-gadzhi-avtomatu-i-pokazal-kak-pravilno-lomat-kokos
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