Родригес показал Гаджи Автомату, как правильно ломать кокос

Сегодня, 20:21
Бразильский боец Фернандо Родригес ответил на выпад Гаджи Автомата Наврузова, который назвал его «покемоном тестостероновым» и пообещал нокаутировать в предстоящем бою.
Родригес обратил внимание на то, что пригрозивший ему Автомат не смог разбить кокос во время видеообращения, и продемонстрировал, как это делается.
«Эй, Гаджи, твоя болтовня вновь не соответствует действиям. Ты даже свой кокос сломать не смог, может ты не на том кокосе сидишь в Таиланде, дружище? Завязывай с этим. Смотри и учись, как надо ломать!» — сказал бразилец, после чего разорвал кокос.
Родригес пообещал, что «будет бить и ломать» своего соперника.
Бой Автомата и Родригеса состоится 17 февраля и станет соглавным событием турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».