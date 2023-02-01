Родригес показал, как готовится к бою против Гаджи Наврузова

Бразильский боец Фернандо Родригес показал, как готовится к поединку против Гаджи «Автомата» Наврузова. Бой между ними состоится в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Напомним, Владимир Минеев и Фернандо Родригес провели 18 ноября главный поединок суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Россиянин одержал победу в третьем раунде, отправив своего бразильца в нокаут.

РЕН ТВ 17 февраля в прямом эфире покажет четыре поединка по правилам кикбоксинга в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия».

Главным событием бойцовского вечера станет сражение белорусского спортсмена Петра Романкевича и бразильского кикбоксера Сауло Кавалари.