Родригес считает, что Магомедшарипов не вернется в спорт

Претендент на титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Яир Родригес заявил, что российский боец Забит Магомедшарипов не будет возвращаться в смешанные единоборства (ММА).

«Да, мы много раз должны были подраться с Забитом. Но то у меня была травма, то он не мог выступить. Он уже не вернется, слишком много времени упущено. Не вижу в этом никакого смысла», — сказал Родригес ТАСС.

Родригес и Магомедшарипов неоднократно должны были провести бой друг против друга, однако поединки отменялись.

31-летний Магомедшарипов объявил о завершении карьеры летом 2022 года.