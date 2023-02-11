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Сегодня, 22:33

Родригес считает, что Магомедшарипов не вернется в спорт

Иван Шитик
Корреспондент
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Претендент на титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Яир Родригес заявил, что российский боец Забит Магомедшарипов не будет возвращаться в смешанные единоборства (ММА).

«Да, мы много раз должны были подраться с Забитом. Но то у меня была травма, то он не мог выступить. Он уже не вернется, слишком много времени упущено. Не вижу в этом никакого смысла», — сказал Родригес ТАСС.

Родригес и Магомедшарипов неоднократно должны были провести бой друг против друга, однако поединки отменялись.

31-летний Магомедшарипов объявил о завершении карьеры летом 2022 года.

Источник: https://tass.ru/sport/17028725
Забит Магомедшарипов
Яир Родригес
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