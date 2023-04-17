Капораль — Пираеву: «Тренируйся, я приехал в Россию за победой»

Бразильский боец Родриго Капораль заявил, что приехал в Россию за победой над Марифом Пираевым.

«Я в России в четвертый или пятый раз, очень люблю Россию, особенно Москву... Я очень усердно тренировался, чтобы показать вам хорошее шоу, ребята. Не стану говорить до боя, но я выложусь на сто процентов... Даже не знаю, в последний раз, когда мы дрались по правилам ММА, я победил его в стойке. Думаю, буду пробовать все. Тренируйся, готовься. Я приехал за победой», — приводит слова Капораля РЕН ТВ.

Турнир по кикбоксингу в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится 21 апреля. Главным поединком вечера станет реванш Александра Шлеменко и Ясубея Эномото.