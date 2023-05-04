Роман Копылов подерется с Джошем Фремдом 17 июня на UFC on ESPN 46

Российский боец UFC в среднем весе Роман Копылов (10-2) проведет пятый бой в UFC против американца Джоша Фремда (10-4) 17 июня на UFC on ESPN 46 в Лас-Вегасе, США, сообщает инсайдер Мени Майер в Twitter.

Копылов в прошлом бою нокаутировал Пунахеле Сориано (9-3) во втором раунде и получил бонус в размере 50 тысяч долларов. Бой состоялся 14 января на UFC Fight Night 217 в Лас-Вегасе, США.

Фремд в прошлом бою победил Седрика Дюма (7-1) сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 11 марта на UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе, США.