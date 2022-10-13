Романкевич после скандального боя с Бархударяном: «Недоволен. Не хочу такой победы»

Боец поп-ММА Петр Романкевич прокомментировал поединок против Давида Бархударяна, который проходил 12 октября в лиге «Наше Дело».

«По-моему, он попал в левый висок, а потом, когда упал, два удара в правый висок, — сказал Романкевич журналистам после боя. — Я плыл не мог соображать. Мог встать, но мог встать для того чтобы еще раз упасть!? Для чего это вообще... Если бы это был нокдаун, то я бы встал и продолжил. Но я плыл, и он нарушил правила. К Давиду нет претензий».

«Я недоволен, и я не хочу такой победы. У меня много профессиональных поединков, я могу зарубиться, и я просто так бои не отдавал».

В конце первого раунда Бархударян отправил Романкевича в нокдаун, но неумышленно начал добивать соперника в партере. Так как бой проходил по правилам бокса, судьи дисквалифицировали Бархударяна и присудили победу Романкевичу.

Сразу после объявления победителя команда Бархударяна вступила в конфликт с организаторами турнира.