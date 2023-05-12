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Сегодня, 17:42

Романкевич прокомментировал возможность своего поединка с Александром Емельяненко

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Белорусский кикбоксер и боец ММА Петр Романкевич прокомментировал возможность своего поединка с российским бойцом Александром Емельяненко.

«Саня уже сбитый летчик. Ему надо что-то говорить. Саня уже дерется с блогерами. У него сейчас нет никакого стремления что-то доказать. В одно время он всем доказал, а потом съехал с этого пути. Сейчас Саня просто веселит народ, как Камил Гаджиев правильно сказал. Его всегда смотрят, он будет драться. Конечно, сейчас он будет драться не в топах, но в любом случае я посмотрю. Это интересно с точки зрения того, что вот такой величины спортсмен будет драться с блогером, у которого нет истории боев. Если Саня в этой встрече проиграет, то все. Я не знаю его соперника. Однако в случае поражения ему надо думать. Голова у Емельяненко не железная. Пора завязывать. Саня в мой адрес ничего не скажет, потому что он знает, что если скажет, с ним будет беда. Саня уже сбитый летчик, ему надо выступать либо в Epic Fighting Championship, либо в «Сбитых летчиках», либо с какими-то артистами. Драться с профессиональными спортсменами он уже не готов», — приводит слова Романкевича MMA.Metaratings.ru.

На турнире RCC 15 в Екатеринбурге 13 мая Романкевич проведет бой по правилам кикбоксинга с Иваном Штырковым. Александру Емельяненко 26 мая предстоит поединок с Евгением Ершовым.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/romankevich-esli-aleksandr-emelyanenko-skazhet-chto-to-v-moi-adres-budet-beda-250484/
Александр Емельяненко
UFC
ММА
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