Романкевич — о реванше с Ибрагимовым: «Первый бой был нескучным, во втором зарубимся ее лучше»

Белорусский боец Петр Романкевич ответил на вопрос о своих ближайших поединках.

«У меня планировался бой на июнь, есть поединок в августе. Мне нужны медийные имена. Когда назвали имя Штыркова, я, конечно, обрадовался. Поединок посмотрят, его даже раскручивать не надо. Мы с Ваней не последние имена. Также на август запланирован бой на РЕН ТВ с Фернандо Родригесом», — приводит «РБ Спорт» слова Романкевича.

Также он заявил, что ему поступали предложения о реванше с Хадисом Ибрагимовым.

«Да, разговоры идут. Хадис сказал, что после первого боя одержал уже 10-11 побед и рвется к реваншу. Ему это интересно, мне это тем более интересно с точки зрения финансов. За наш реванш люди заплатят, а мы подготовимся и покажем еще одно зрелище. Первый бой был нескучным, во втором зарубимся ее лучше», — добавил боец.

13 мая Романкевич проведет поединок по правилам кикбоксинга против Ивана Штыркова на турнире RCC в Екатеринбурге.

30 апреля 2022 года белорусский боец одержал победу над Ибрагимовым в боксерском поединке в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия».