Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 00:24

Романкевич техническим нокаутом победил Каримова

Евгений Козинов
Корреспондент

Белорусский боец Петр Романкевич одержал победу в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ». По завершении первого раунда угол российского бойца Ислама Каримова отказался от продолжения поединка.

Таким образом, теперь на счету 32-летнего белорусса 5 побед и 1 поражение, а у 23-летнего Каримова 10 побед и 3 поражения.

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию турнира.

Видеотрансляция вечера доступна на телеканале РЕН ТВ. Также YouTube-канал «СЭ» «Ушатайка» показывает вечер единоборств в прямом эфире.

ММА
0
Читайте также
Витамин D замедляет развитие рассеянного склероза
Овечкин остался в тени, а малоизвестный новичок сделал хет-трик
Посольство РФ указало на противоречивость позиции США по авариям на СП
Депутат Шеремет рассказал об изменении статуса Азовского моря
Небензя назвал резолюцию США по референдумам низкопробной провокацией
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Коваленко единогласным решением судей победил Тарасова

Вагабов нокаутировал Николсона