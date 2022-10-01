Романкевич техническим нокаутом победил Каримова

Белорусский боец Петр Романкевич одержал победу в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ». По завершении первого раунда угол российского бойца Ислама Каримова отказался от продолжения поединка.

Таким образом, теперь на счету 32-летнего белорусса 5 побед и 1 поражение, а у 23-летнего Каримова 10 побед и 3 поражения.

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию турнира.

Видеотрансляция вечера доступна на телеканале РЕН ТВ. Также YouTube-канал «СЭ» «Ушатайка» показывает вечер единоборств в прямом эфире.