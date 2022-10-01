Романкевич встретится с Бархударяном 12 октября на турнире лиги поп-ММА «Наше Дело»

Белорусский боец Петр Романкевич встретится с экс-претендентом на титул AMC Fight Nights в полутяжелом весе Давидом Бархударяном. Поединок пройдет на турнире поп-ММА лиги «Наше Дело», который состоится 12 октября в Москве.

«У меня назначен бой с Давидом Бархударяном на 12 октября, — сообщил Романкевич после боя с Каримовым. — Бой пройдет на турнире «Нашего Дела» 12 октября. Руководство лиги мне сказало, что если все пройдет хорошо и я проведу поединок с Каримовым без травм, то мне предоставят бой с Бархударяном».

На турнире в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который проходил 30 сентября в Москве, Романкевич техническим нокаутом победил Ислама Каримова.

В июле на турнире AMC Fight Nights в Краснодаре Бархударян досрочно проиграл чемпиону полутяжелого дивизиона Вагабу Вагабову.