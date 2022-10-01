Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 13:02

Романкевич встретится с Бархударяном 12 октября на турнире лиги поп-ММА «Наше Дело»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент

Белорусский боец Петр Романкевич встретится с экс-претендентом на титул AMC Fight Nights в полутяжелом весе Давидом Бархударяном. Поединок пройдет на турнире поп-ММА лиги «Наше Дело», который состоится 12 октября в Москве.

«У меня назначен бой с Давидом Бархударяном на 12 октября, — сообщил Романкевич после боя с Каримовым. — Бой пройдет на турнире «Нашего Дела» 12 октября. Руководство лиги мне сказало, что если все пройдет хорошо и я проведу поединок с Каримовым без травм, то мне предоставят бой с Бархударяном».

На турнире в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который проходил 30 сентября в Москве, Романкевич техническим нокаутом победил Ислама Каримова.

В июле на турнире AMC Fight Nights в Краснодаре Бархударян досрочно проиграл чемпиону полутяжелого дивизиона Вагабу Вагабову.

0
Читайте также
Витамин D замедляет развитие рассеянного склероза
Овечкин остался в тени, а малоизвестный новичок сделал хет-трик
Посольство РФ указало на противоречивость позиции США по авариям на СП
Депутат Шеремет рассказал об изменении статуса Азовского моря
Небензя назвал резолюцию США по референдумам низкопробной провокацией
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Жозе Альдо: «Макгрегор реально много пьет, но человек он хороший»