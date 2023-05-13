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Сегодня, 20:19

Романкевич заявил, что предложит реванш Штыркову по правилам бокса

Алина Савинова
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Белорусский боец Петр Романкевич после поражения от Ивана Штыркова в кикбоксинге заявил, что будет договариваться о реванше с россиянином по правилам бокса.

— Эта сенсация, и сенсация не в вашу пользу. А вы сейчас после боя улыбаетесь.

Да, исход меня не порадовал. Но всем все понравилось, зал в восторге. Надеюсь, что RCC даст мне возможность реабилитироваться, — приводит «КП Спорт» слова Романкевича.

— В какой момент поняли, что сегодня будет так сложно, и возможно даже поражение?

— Да я этого не понимал. Я выходил сегодня победить, вы видели, я дышал, я рубился, я не отдал бой. Посмотрите на Ваню, ему точно не было легко. Обычно после драки Халк зеленый, а Ваня сейчас красный.

— Иван говорит, что больше не готов в кикбоксинг. Что теперь по правилам ММА.

— ММА... Не знаю, поговорим с Иваном, с RCC, возможно проведем бой по боксу.

Поединок между россиянином и белорусом прошел 13 мая на турнире RCC 15 в Екатеринбурге. Победитель был выявлен по итогам экстра-раунда. Теперь на счету 34-летнего Штыркова 23 победы, 2 поражения и 1 ничья.

Источник: https://www.kp.ru/sports/smeshannye-edinoborstva-mma/petr-romankevich-pogovoryu-s-ivanom-shtyrkovym-o-revanshe-po-pravilam-boksa/
Иван Штырков
Петр Романкевич
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