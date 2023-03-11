Романов считает, что Павлович способен победить Джона Джонса

Молдавский боец UFC Александр Романов считает, что россиянин Сергей Павлович способен победить Джона Джонса.

«Кто может победить Джонса? Кто угодно. В тяжелом весе любой удар может быть последним. Из ближайших возможных соперников — Сергей Павлович. Я с Сергеем не знаком, но знаю, что у него борцовский бэкграунд», — приводит «РБ Спорт» слова Романова.

Джонс стал чемпионом UFC в тяжелом весе 6 марта, когда победил Сирила Гана удушающим приемом в первом раунде. На счету 35-летнего Джонса 27 побед и 1 поражение, поединок с Ганом стал для него первым за 3 года.

У 30-летнего Павловича 17 побед и 1 поражение.