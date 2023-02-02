Романов заявил, что для него Емельяненко всегда будет бойцом номер один

Боец UFC Александр Романов назвал Федора Емельяненко лучшим бойцом в истории ММА.

«Федор — человек-легенда, это неоспоримый факт! Его наследие велико. Для меня он всегда будет бойцом номер один в мире, ведь я рос на его боях. Я, как и все поклонники «Последнего Императора», жду красивого выступления и победы в прощальном бою. Но вне независимости от исхода боя Федор лично для меня навсегда останется лучшим из лучших», — приводит слова Романова «РБ Спорт».

Емельяненко следующий бой проведет за титул Bellator в тяжелом весе против Райана Бейдера (30-7) на Bellator 290. Турнир состоится 4 февраля в Инглвуде, США.