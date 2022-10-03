Ронда Роузи ставит фанатов WWE выше фанатов UFC

Бывшая чемпионка UFC в легчайшем весе Ронда Роузи (12-2) раскритиковала поклонников UFC, заявив, что многие из них не уважают своих ветеранов.

«Фанаты WWE [рестлинг-организация] больше заботятся о рестлерах, нежели фанаты UFC о бойцах, — сказала Роузи на своем YouTube-канале. — Фанаты UFC гораздо меньше уважают своих ветеранов и легенд этого вида спорта, чем фанаты WWE.

В этом смысле многие фанаты UFC похожи на глоров. Когда ты не на вершине, для них ты никто, в то время как фанаты WWE говорят: «Знаете, этот парень 20 лет назад многое сделал».

В настоящее время Роузи выступает в WWE. Она покинула UFC после поражения Аманде Нуньес (22-5) техническим нокаутом в 2016 году.