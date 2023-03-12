Волков после победы над Романовым: «Я готов к любому»

Россиянин Александр Волков прокомментировал победу над Александром Романовым на турнире UFC Fight Night 221 в городе Парадайс, штат Невада (США).

«Я ожидал, что он потратит силы в первом тейкдауне, моя задача была блокировать его, сегодня я показал, что еще могу и бороться. Спасибо моей команде, команде «Стрела», Blackhouse, спасибо всем, кто участвовал в моей подготовке, будем двигаться дальше.

Мне нужно было его давить, мне нужно было, чтобы он быстрее устал, чтобы включиться. Даже если бы у него получились какие-то действия, он все равно бы устал. Моя задача была давить, бить, чтобы он быстрее выдохся.

Что дальше? Как только UFC даст мне любой бой, я готов, я здесь. Мне главное оставаться активным, главное двигаться к цели. Не хочу никого вызывать, потому что хочу подраться с каждым, кто выше меня в рейтинге», — сказал тяжеловес.

Волков продлил победную серию до двух поединков. В июне прошлого года россиянин нокаутировал Жаирзиньо Розенструйка.

Представитель Молдовы Романов потерпел второе поражение подряд.