0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 04:17

Волков после победы над Романовым: «Я готов к любому»

Telegram Дзен

Россиянин Александр Волков прокомментировал победу над Александром Романовым на турнире UFC Fight Night 221 в городе Парадайс, штат Невада (США).

«Я ожидал, что он потратит силы в первом тейкдауне, моя задача была блокировать его, сегодня я показал, что еще могу и бороться. Спасибо моей команде, команде «Стрела», Blackhouse, спасибо всем, кто участвовал в моей подготовке, будем двигаться дальше.

Мне нужно было его давить, мне нужно было, чтобы он быстрее устал, чтобы включиться. Даже если бы у него получились какие-то действия, он все равно бы устал. Моя задача была давить, бить, чтобы он быстрее выдохся.

Что дальше? Как только UFC даст мне любой бой, я готов, я здесь. Мне главное оставаться активным, главное двигаться к цели. Не хочу никого вызывать, потому что хочу подраться с каждым, кто выше меня в рейтинге», — сказал тяжеловес.

Волков продлил победную серию до двух поединков. В июне прошлого года россиянин нокаутировал Жаирзиньо Розенструйка.

Представитель Молдовы Романов потерпел второе поражение подряд.

Александр ВОЛКОВ
UFC
ММА
0
Читайте также
Норвежские лыжники заставили зевать даже собак. Провал Холменколленского марафона
НОК Латвии лишил финансирования теннисистку Остапенко за матчи с россиянами
Спортсмена задержали после погони со стрельбой в Подмосковье
Прапорщик из Дагестана предотвратил диверсию в тылу ВС РФ в зоне СВО
В США предупредили о третьей мировой войне из-за введения войск НАТО на Украину
Deutsche Bahn перестал доставлять гумпомощь на Украину бесплатно
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Волков победил Романова техническим нокаутом в первом раунде

Ян — Двалишвили: началась прямая трансляция боя UFC Fight Night