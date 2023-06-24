Магомед Умалатов победил мексиканца Лопеса и вышел в плей-офф PFL

Российский боец полусреднего веса Магомед Умалатов победил мексиканца Наиба Лопеса в поединке на турнире PFL 6.

Россиянин победил в трехраундовом поединке единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-27).

На счету 31-летнего Умалатова 14 побед в 14 поединках в ММА. Благодаря выигрышу у Лопеса россиянин прошел в плей-офф PFL.

30-летний Лопес потерпел первое поражение в карьере, до этого он выиграл 16 боев.

В плей-офф PFL в каждой весовой категории выходят по четыре бойца. Победители полуфиналов встречаются между собой в пятираундовом финальном поединке, чемпион получает гонорар в размере 1 миллиона долларов.