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Сегодня, 12:10

Евлоев обратился к Митчеллу: «Сперва я тебя побью, а затем приглашу на хороший рыбный ужин»

Давид Хачатрян
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10-й номер рейтинга UFC в полулегком весе россиянин Мовсар Евлоев (17-0) ответил 11-му номеру рейтинга американцу Брайсу Митчеллу (15-1), который ранее опубликовал в Twitter видео с рыбой и заявил, что готов подраться с Евлоевым 5 августа на UFC Fight Night.

«После того, как я надеру тебе задницу, я приглашу тебя на хороший рыбный ужин, чтобы тебе не пришлось есть эту грязную зараженную рыбу из болота, которое ты называешь своим задним двором. Давай проведем бой на UFC 292 в Бостоне!» — ответил Евлоев в Twitter.

Евлоев должен был провести бой с Митчеллом 6 мая на UFC 288, но американец получил травму. Тогда Евлоев встретился с дебютантом Диего Лопесом (21-6), которого победил единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27).

Брайс Митчелл
Мовсар Евлоев
UFC
ММА
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