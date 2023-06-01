Евлоев обратился к Митчеллу: «Сперва я тебя побью, а затем приглашу на хороший рыбный ужин»

10-й номер рейтинга UFC в полулегком весе россиянин Мовсар Евлоев (17-0) ответил 11-му номеру рейтинга американцу Брайсу Митчеллу (15-1), который ранее опубликовал в Twitter видео с рыбой и заявил, что готов подраться с Евлоевым 5 августа на UFC Fight Night.

«После того, как я надеру тебе задницу, я приглашу тебя на хороший рыбный ужин, чтобы тебе не пришлось есть эту грязную зараженную рыбу из болота, которое ты называешь своим задним двором. Давай проведем бой на UFC 292 в Бостоне!» — ответил Евлоев в Twitter.

Евлоев должен был провести бой с Митчеллом 6 мая на UFC 288, но американец получил травму. Тогда Евлоев встретился с дебютантом Диего Лопесом (21-6), которого победил единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27).