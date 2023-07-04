Россиянин Павлович поднялся на первое место в рейтинге тяжеловесов UFC

Российский боец UFC Сергей Павлович поднялся на первое место в рейтинге UFC в тяжелой весовой категории.

Павлович опередил француза Сирила Гана, который опустился на вторую позицию. Чемпионский пояс UFC в тяжелом весе принадлежит американцу Джону Джонсу, который также возглавляет рейтинг лиги вне весовых категорий.

Сергей Павлович дебютировал в UFC в 2018 году. Всего он провел 20 поединков в ММА, одержал 19 побед и потерпел 1 поражение.

31-летний россиянин провел свой последний бой 22 апреля 2023 года, тогда он нокаутировал Кертиса Блейдса в первом раунде на турнире UFC Fight Night 222.